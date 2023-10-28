Через негоду без світла залишились абоненти в низці областей 

фото: укренерго

Внаслідок сильних поривів вітру та дощів на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині знеструмлена низка населених пунктів.

Про це повідомляють голови ОВА.

"Через сильні дощі та пориви вітру на Львівщині станом на цю годину без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково). Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців "Львівобленерго", залучили 84 одиниці техніки", – заявив голова Львівської ОВА.

Також на Тернопільщині через сильні пориви вітру відбулося знеструмлення у 45 населених пунктах.

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"На автодорозі М-09, поблизу с. Озерна та в Почаєві на вул. Старотаражській, внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. Ніхто не постраждав. Станом на зараз дороги розчищено", – повідомив глава Тернопільської ОВА.

Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш додав, що кількість знеструмлених населених пунктів зросла до 70. За його словами, над відновленням електропостачання працюють всі аварійні бригади місцевих РЕМів.

На Рівненщині внаслідок нічної негоди відключено біля 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському.

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Додається, що фахівці Рівнеобленерго вже працюють на обірваних лініях. Формуються та відправляються додаткові ремонтні бригади.

Економічна правда