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Повышение ставок ЕЦБ остановило рост экономик еврозоны - Bloomberg

Пятница, 27 октября 2023, 20:05 - Игорь Пилипив
 
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Вследствие постоянных повышений процентных ставок Европейским центральным баком экономика еврорегиона остановилась или даже сократилась в третьем квартале 2023 года. 

Об этом пишет Bloomberg.

Опрошенные изданием экономисты предсказывают, что будущие данные по ВВП либо остался на месте, либо сократился лишь после короткого всплеска роста к июню. 

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в этом месяце предупредила, что после 10 повышений ставок в регионе наступает беспрецедентное ужесточение финансовых условий. Кроме того, она сказала руководителям ЕС, что экономика, вероятно, столкнется со стагнацией в следующих кварталах.

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Именно Германия, данные по ВВП которой выходят в понедельник, а также Австрия и Бельгия, по мнению экономистов, больше всего обременяли еврозону в третьем квартале. На следующий день Франция и Италия опубликуют цифры, которые могут показать, что им удалось достичь незначительного роста.

Если показатель еврозоны продемонстрируют сокращение, это будет первое такое падение ВВП со времен пандемии в 2020 году. 

Также отчеты на следующей неделе все еще могут предложить определенное поощрение для политиков ЕЦБ с перспективой заметного замедления инфляции. Ожидается, что показатель инфляции составит 3,1%, что уже не так далеко от цели в 2%. Рост базовых цен, если исключить волатильные элементы, такие как энергоносители, является более быстрым и составил 4,2% в октябре.

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Напомним: 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за более чем год оставил ключевые ставки без изменений, поскольку он оценивает, удастся ли беспрецедентная серия из 10 последовательных повышений подавить инфляцию.

ЕС ЕЦБ инфляция ВВП
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