Повышение ставок ЕЦБ остановило рост экономик еврозоны - Bloomberg

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Вследствие постоянных повышений процентных ставок Европейским центральным баком экономика еврорегиона остановилась или даже сократилась в третьем квартале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Опрошенные изданием экономисты предсказывают, что будущие данные по ВВП либо остался на месте, либо сократился лишь после короткого всплеска роста к июню.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в этом месяце предупредила, что после 10 повышений ставок в регионе наступает беспрецедентное ужесточение финансовых условий. Кроме того, она сказала руководителям ЕС, что экономика, вероятно, столкнется со стагнацией в следующих кварталах.

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Именно Германия, данные по ВВП которой выходят в понедельник, а также Австрия и Бельгия, по мнению экономистов, больше всего обременяли еврозону в третьем квартале. На следующий день Франция и Италия опубликуют цифры, которые могут показать, что им удалось достичь незначительного роста.

Если показатель еврозоны продемонстрируют сокращение, это будет первое такое падение ВВП со времен пандемии в 2020 году.

Также отчеты на следующей неделе все еще могут предложить определенное поощрение для политиков ЕЦБ с перспективой заметного замедления инфляции. Ожидается, что показатель инфляции составит 3,1%, что уже не так далеко от цели в 2%. Рост базовых цен, если исключить волатильные элементы, такие как энергоносители, является более быстрым и составил 4,2% в октябре.

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Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за более чем год оставил ключевые ставки без изменений, поскольку он оценивает, удастся ли беспрецедентная серия из 10 последовательных повышений подавить инфляцию.