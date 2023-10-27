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Акции Intel растут, поскольку рынок персональных компьютеров начинает восстанавливаться

Пятница, 27 октября 2023, 19:30 - Игорь Пилипив
 
getty images

Акции компании Intel выросли более чем на 9% на фоне оптимизма вокруг рынка персональных компьютеров, который восстанавливается после длительного падения в несколько лет.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что производитель микросхем планирует увеличить свою рыночную стоимость более чем на 10 млрд долларов, если прибыль сохранится. Кроме того, производители чипов, такие как AMD, Nvidia и Arm, выросли на 1-2%.

"Под руководством гендиректора Intel Пэта Гелсингера компания делает значительные инвестиции в инфраструктуру, надеясь, что это даст ей преимущество в производстве микросхем и позволят конкурировать с такими компаниями, как тайваньская TSMC за клиентов-сварщиков", - говорится в сообщении. 

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Добавляется, что компания ожидает, что ее выручка и прибыль в четвертом квартале будут выше ожиданий Уолл-стрит, поскольку падение в ее сегменте ПК, которое наблюдалось летом, было меньше, чем ожидалось.

Напомним:

Американская корпорация Intel потратит более 30 млрд евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Магдебурге (Германия) в рамках своей экспансии в Европе.

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