Фонд госимущества продаст еще одну конфискованную у российского олигарха Шелкова компанию

Михаил Шелков фото: рбк

Фонд госимущества (ФГИУ) готовит к приватизации компанию "Тай-Минералс", которая ранее принадлежала подсанкционному российскому миллиардеру, акционеру титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде пояснили, что вскоре объявят дату онлайн-аукциона в госсистеме Prozorro.Продажи. Стартовая цена - примерно 5 млн грн.

"ФГИУ продолжает активно готовить к приватизации санкционные активы, которые ранее принадлежали российским олигархам. С новыми частными владельцами эти предприятия должны работать на Украину.

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Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачный и честный процесс приватизации", - заявил заместитель председателя ФГИУ Сергей Симонов.

При этом основные виды деятельности "Тай-Минералс" - предоставление в аренду легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных и строительных машин и оборудования и т.д.

В ФГИУ напомнили, что 24 февраля 2023 года Кабмин передал в управление Фонда госимущества изъятые в доход государства активы Шелкова. Кроме "Тай-Минералс", среди них компании "ВСМПО Титан Украина", "Инвестагро", Демуринский горно-обогатительный комбинат и тому подобное.

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Отмечается, что Кабмин принял такое распоряжение на основании решения ВАКС от 23 января 2023 года и постановления Апелляционной палаты этого же суда от 3 февраля 2023 года.

"Суд применил санкции в отношении Михаила Шелкова из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии РФ против Украины. Принадлежащая ему корпорация "ВСМПО-Ависма" поставляла титановую продукцию предприятиям российской военно-оборонной промышленности, в частности в рамках контрактов на выполнение государственного оборонного заказа", - добавили в ФГИУ.

Напомним:

Фонд госимущества дважды не смог продать конфискованную компанию российского олигарха Шелкова, "Инвестагро".

Первый приватизационный аукцион не состоялся из-за незаинтересованности потенциальных инвесторов. Повторный аукцион отменили.

По данным на сайте ФГИУ о приватизации, "Инвестагро" готовят к повторному прватизационному аукциону.

В июле ФГИУ объявил о начале приватизации активов, изъятых у российских олигархов.

Экономическая правда