Нацбанк подверг критике госбанки за вложения в госбумаги G7 вместо валютных ОВГЗ

Государственные банки отдают предпочтение ценным бумагам стран G7 вместо вложений в валютные облигации внутреннего госзайма Украины, что создает репутационные риски.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на письмо Национального банка Украины, которое было разослано банкам 25 октября.

"При принятии решений касательно предоставления преимущества инвестированию государственными банками в ценные бумаги других стран вместо ценных бумаг государства Украина в период полномасштабного вторжения Российской Федерации следует обратить внимание на репутационный риск, как для банков, так и для страны, который может иметь влияние на получение поддержки от международных партнеров", - сказано в письме.

Нацбанк напоминает госбанка, что имеющаяся свободная ликвидность формируется, в том числе, за счет государственных финансов с учетом полученной поддержки от международных партнеров.

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"При принятии решений касательно размещения свободной валютной ликвидности государственным банкам нужно согласовывать с их акционером направления инвестирования, в том числе имеющихся инструментов, которые эмитированы Министерством финансов Украины", - говорится в письме.

А в случае имеющихся препятствий для инвестирования свободной валютной ликвидности в ОВГЗ госбанкам необходимо подать соответствующие предложения для их решения Минфину.

Напоминаем:

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Граждане и украинский бизнес с начала большой войны напротив увеличили объем купленных облигаций внутреннего государственного займа на 60,6 миллиарда гривен.

Об этом ранее сообщало Министерство финансов.

Однако местные органы власти снизили объем приобретенных облигаций с 3,7 до 2,3 млрд грн за последние месяцы, несмотря на ожидания увеличения их участия в финансировании расходов государственного бюджета.