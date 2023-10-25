Польша стала второй страной, где украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение

Услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Услугой можно воспользоваться в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

"Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или похищением", - отметили в МВД.

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Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга.

Для получения услуги необходимо обратиться в ГП "Документ". Записаться можно онлайн на сайте, или в порядке "живой" очереди.

Для восстановления удостоверения необходимы следующие документы:

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Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.

Справка плательщика налогов.

Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

Адреса, по которым доступна услуга:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)

Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415

Напоминаем:

Ранее МВД объяснило, где за рубежом можно обменять украинское водительское удостоверение.

ГП "Документ" имеет на сегодня центры в 11 городах Европы. Это, в частности, Гданьск, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краков, Вроцлав, Прага, Берлин, Валенсия, Варшава.

С адресами центров можно ознакомиться по ссылке.