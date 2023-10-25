Польша стала второй страной, где украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение
Услуга восстановления утраченного или похищенного водительского удостоверения стала доступна для украинцев в Польше.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Услугой можно воспользоваться в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.
"Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или похищением", - отметили в МВД.
Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга.
Для получения услуги необходимо обратиться в ГП "Документ". Записаться можно онлайн на сайте, или в порядке "живой" очереди.
Для восстановления удостоверения необходимы следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.
- Справка плательщика налогов.
- Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
Адреса, по которым доступна услуга:
- Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)
- Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)
- Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)
- Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415
Напоминаем:
Ранее МВД объяснило, где за рубежом можно обменять украинское водительское удостоверение.
ГП "Документ" имеет на сегодня центры в 11 городах Европы. Это, в частности, Гданьск, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краков, Вроцлав, Прага, Берлин, Валенсия, Варшава.
С адресами центров можно ознакомиться по ссылке.