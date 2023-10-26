Motorola представила смартфон с гибким экраном, который можно носить на запястье

Фото:Lenovo

Компания Motorola на Lenovo Tech World 23 представила новый концептуальный смартфон Moto, экран которого сгибается, а сам телефон можно обернуть вокруг запястья.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что компания уже показывала подобную технологию на Tech World 2016. Однако новая версия выглядит более совершенной чем предыдущая.

Новый прототип Motorola имеет приятную оранжевую тканевую подкладку. Смартфон, вероятно, должен держаться на руке с помощью магнитного браслета, который должен фиксировать его как часы.

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В целом презентация нового смартфона длилась всего несколько минут и в Motorola не рассказали более детальных характеристик устройства, кроме демонстрации функции генерации обоев.

Напомним:

Американская телекоммуникационная компания Motorola Solutions приостановила продажи, поставки продукции и оказание услуг в РФ и Беларуси.

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