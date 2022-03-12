Motorola Solutions призупинила продаж продукції в РФ та Білорусі
Американська телекомунікаційна компанія Motorola Solutions призупинила продажі, поставки продукції та надання послуг у РФ та Білорусі.
Про це йдеться у заяві компанії.
Зазначається, що компанія повідомила про своє рішення дилерів та дистриб'юторів.
У заяві йдеться Motorola Solutions "цілком дотримується законних заходів, вжитих урядами США та інших країн".
До переліку продукції компанії входять радіостанції Motorola та програмне забезпечення для систем зв'язку, яке, зокрема, встановлено в аеропортах Москви.
В холдинг також входить система відеоспостереження Avigilon, яку використовують, зокрема, у казино та на стадіонах.
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Економічна правда
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