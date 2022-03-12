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Motorola Solutions призупинила продаж продукції в РФ та Білорусі

Субота, 12 березня 2022, 10:14

Американська телекомунікаційна компанія Motorola Solutions призупинила продажі, поставки продукції та надання послуг у РФ та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що компанія повідомила про своє рішення дилерів та дистриб'юторів.

У заяві йдеться Motorola Solutions "цілком дотримується законних заходів, вжитих урядами США та інших країн".

До переліку продукції компанії входять радіостанції Motorola та програмне забезпечення для систем зв'язку, яке, зокрема, встановлено в аеропортах Москви.

В холдинг також входить система відеоспостереження Avigilon, яку використовують, зокрема, у казино та на стадіонах.

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