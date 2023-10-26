При условии помощи от партнеров международные резервы составят более 40 миллиардов долларов - НБУ

Национальный банк благодаря официальному финансированию смогу поддерживать международные резервы на уровне свыше 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщил глава правления НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга.

"Предполагается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 млрд дол. США. Эти поступления остаются основным источником покрытия высокого дефицита государственного бюджета, что в этом году расширится до 29% ВВП", – отметил глава регулятора.

Благодаря финансовой помощи от партнеров, Украина имеет возможность финансировать значительный дефицит текущего счета бюджета, а НБУ – поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.

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В последующие годы потребности Украины во внешнем финансировании будут оставаться значительными, несмотря на постепенное мобилизацию внутренних финансовых ресурсов и фискальную консолидацию.

Важным предположением прогноза остается достаточность и ритмичность поступления такой помощи. Необходимым условием для этого является выполнение Украиной взятых на себя обязательств перед международными партнерами. Это позволит профинансировать критические расходы бюджета и в дальнейшем избегать его эмиссионного финансирования.

В свою очередь НБУ сможет поддерживать резервы на уровне выше 40 млрд дол. США, несмотря на значительные интервенции для сохранения устойчивости валютного рынка, в том числе на фоне дальнейших мер по валютной либерализации", – резюмировал Пышный.

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Напоминаем:

Правление Национального банка 26 октября приняло решение снизить учетную ставку с 20 до 16%.