НБУ существенно улучшил прогноз по инфляции по итогам этого года, но ухудшился на 2024 год

Национальный банк фиксирует снижение инфляции в сентябре до 7,1% в годовом исчислении и прогнозирует скорее снижение инфляции по итогам этого года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на прессбрифинге.

"В сентябре инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении. Такую ценовую динамику предопределяло в первую очередь значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур", – отметил глава регулятора.

Кроме того, мораторий на повышение ряда жилищно-коммунальных тарифов в дальнейшем ограничивал рост административно-регулируемых цен. Также сдерживала удорожание товаров, имеющих значительную импортную составляющую (электроника, бытовая техника), устойчивая ситуация на валютном рынке.

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В результате базовая инфляция в сентябре тоже заметно замедлилась – до 8,4% в годовом исчислении.

По оценкам НБУ, инфляция продолжила замедляться в октябре, чему, в частности, способствовало сохранение курсовой устойчивости на фоне успешного перехода к управляемой гибкости курса. В то же время сохранялось давление на инфляцию других фундаментальных факторов.

"Постепенное восстановление экономики сопровождается оживлением спроса на потребительские товары и услуги, а дефицит квалифицированных работников, в частности в результате миграции, побуждает предприятия к повышению зарплат относительно высокими темпами", - добавил Пышный.

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Также остается значительным давление на расходы бизнеса, что связано с разрушениями, усложненной логистикой, удорожанием электроэнергии для небытовых потребителей в результате войны.

К концу 2023 года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 5,8%, предыдущий прогноз предусматривал снижение инфляции до 10,6%. Основным фактором этого пересмотра стало влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

В то же время, прогноз инфляции на 2024 год повысили с 8,5% до 9,8%.

"Ускорение роста цен в следующем году будет обусловлено низкой базой сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на издержки бизнеса через пересмотр предположения относительно рисков безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен", - добавили в Нацбанке.

В 2025 году инфляция замедлится до 6%, прежде всего из-за ожидаемого снижения рисков безопасности, допускаемого прогнозом НБУ.

"Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Большое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители", – резюмировали в регуляторе.

Напоминаем:

Правление Национального банка 26 октября приняло решение снизить учетную ставку с 20 до 16%.

Экономическая правда