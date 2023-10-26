В Черниговской области разоблачили подпольное производство спирта: в схеме замешаны налоговики

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Детективы БЭБ и сотрудники СБУ разоблачили государственный спиртзавод на Черниговщине, который подпольно производил подакцизные товары и изъяли около 100 тонн спирта.

Об этом сообщает пресслужба БЭБ.

Правоохранители провели обыски на официально действующем государственном предприятии, производственные мощности которого тщательно замаскированы.

Через него открывался доступ в скрытое помещение, где хранился контрафакт. Через это окно подавался шланг, соединенный с резервуарами, с помощью которого бочки грузовика наполнялись спиртом", – рассказали правоохранители.

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По версии следствия, чиновники госпредприятий за наличные покупали у подконтрольных компаний сырье (кукурузу, добавки и т. д.), которое затем использовалось для производства спирта на заводе. Спиртосодержащую продукцию транспортировали в столицу.

По результатам обысков на территории предприятия обнаружили и изъяли около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.

Также на одном из блокпостов Черниговской области был остановлен грузовик, который направлялся в сторону Киева с 25 тоннами незаконно изготовленного спирта.

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В частности, к каждой из 5-ти емкостей была подведена капельница, после нажатия "предохранительной кнопки", в бочки должны поступить химические вещества, которые превратили бы их содержание в омыватель для стекла", – добавили в БЭБ.

Контрафактный спирт из грузовика также изъят.

Бюро экономической безопасности установило, что к противоправной деятельности причастны сотрудники Главного управления государственной налоговой службы в Черниговской области.

Лицензия завода на производство спирта была отменена полгода назад, когда работники акцизного департамента ГНС зафиксировали серьезные нарушения в работе предприятия. Административный суд по иску предприятия приостановил действие решения ГНС об аннулировании лицензии, но апелляция отменила решение суда первой инстанции.

"Поэтому завод не имел лицензии для производства продукции, а его оборудование должно быть опломбировано. Сейчас завод находится в управлении Фонда государственного имущества Украины", – добавили в БЭБ.

Напоминаем:

Детективы управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконное изготовление алкоголя в Тернополе. Контрафакт продавали более чем в 300 магазинах.