БЕБ викрило незаконне виробництво алкоголю: товар збували у понад 300 магазинах

БЕБ

Детективи управління Бюро економічної безпеки на Львівщині викрили незаконне виготовлення алкоголю в Тернополі. Контрафакт продавали у понад 300 магазинах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У ході слідства детективи виявили склади з горілкою та коньяком. Товар доставляли до одного з підприємств у Львові, яке розповсюджувало підроблені алкогольні напої через магазини роздрібної торгівлі. Торгова мережа налічує понад 300 магазинів.

Під час обшуків на складах у Тернополі було вилучено близько 61 тис літрів рідини із запахом спирту та лінію для виготовлення алкоголю.

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На території підприємства у Львівській області вилучили понад 46 тис літрів контрафактного алкоголю, металеві ємності, тару, резервуари, палети з етикетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи.

На вилучене майно вартістю понад 26 млн грн накладено арешт.

Наразі тривають експертизи, проводиться аналіз вилученої документації підприємства, встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.

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Нагадуємо:

У листопаді 2022 року детективи Бюро економічної безпеки арештували понад 88 тисяч літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, 17 тисяч літрів спирту та засоби для розливу та пакування алкоголю на 25 мільйонів гривень.