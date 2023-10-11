БЕБ викрило незаконне виробництво алкоголю: товар збували у понад 300 магазинах
Детективи управління Бюро економічної безпеки на Львівщині викрили незаконне виготовлення алкоголю в Тернополі. Контрафакт продавали у понад 300 магазинах.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У ході слідства детективи виявили склади з горілкою та коньяком. Товар доставляли до одного з підприємств у Львові, яке розповсюджувало підроблені алкогольні напої через магазини роздрібної торгівлі. Торгова мережа налічує понад 300 магазинів.
Під час обшуків на складах у Тернополі було вилучено близько 61 тис літрів рідини із запахом спирту та лінію для виготовлення алкоголю.
На території підприємства у Львівській області вилучили понад 46 тис літрів контрафактного алкоголю, металеві ємності, тару, резервуари, палети з етикетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи.
На вилучене майно вартістю понад 26 млн грн накладено арешт.
Наразі тривають експертизи, проводиться аналіз вилученої документації підприємства, встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.
Нагадуємо:
У листопаді 2022 року детективи Бюро економічної безпеки арештували понад 88 тисяч літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, 17 тисяч літрів спирту та засоби для розливу та пакування алкоголю на 25 мільйонів гривень.