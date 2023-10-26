Украинцы с начала года задонатили крупнейшим фондам 12,5 миллиарда – Опендатабот

С января по сентябрь три крупнейших украинских фонда собрали 12,5 миллиарда гривен донатов, больше всего из них – фандрейзинговая платформа United24.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Больше донатов за первые 9 месяцев года собрала платформа United24 – 7,94 млрд грн или 63% от общего объема. Почти четверть средств – чуть больше 3 млрд гривен – получил фонд "Вернись живым", в фонд Сергея Притулы поступило около 1,5 млрд гривен (12%).

Больше донатов, собранных United24, поступило на нужды ВСУ – 89% от общего объема или 7,06 млрд грн.

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Также в мае фонд начал собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на эти счета было перечислено 31 млн грн на 76 млн грн соответственно.

опендатабот

Фонд "Вернись живым" в августе 2023-го побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило полмиллиарда гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения.

При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, "Вернись живым" получил за пять дней — с 14 по 18 августа, ккогда в фонде проходил проект "Обнаруживаем – уничтожаем", в рамках которого собирались средства на закупку пяти комплексов БПЛА модели EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР.

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В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

опендатабот

Фонд Сергея Притулы собрал рекордную сумму донатов – почти 243 млн грн – в июле. В фонде объяснили, что это связано с проведением Мегазбора на закупки украинским военным беспилотников, лодок и грузовиков. В среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн грн.

опендатабот

Напоминаем:

Более 100 инженерно-саперных расчетов будут укомплектованы оборудованием для разминирования за средства, собранные в рамках платформы United24.

Экономическая правда