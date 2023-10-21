100 інженерно-саперних розрахунків отримають обладнання для розмінування за кошти United24

Понад 100 інженерно-саперних розрахунків будуть укомплектовані обладнанням для розмінування за кошти зібрані в рамках платформи United24.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Зазначається, що понад 100 інженерно-саперних розрахунків державної спеціальної служби транспорту будуть укомплектовані обладнанням для розмінування на кошти, що надійшли на рахунок мінекономіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24.

Також буде придбана оперативна піротехнічна машина важкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів. Машина надійде у розпорядження піротехнічних підрозділів ДСНС.

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На відповідні потреби було розподілено кошти в сумі понад 35,5 млн грн.

Додається, що на зібрані кошти будуть придбані металошукачі, сумки саперів та демінерів, медичні аптечки для піротехніків. Усього оснащення зможуть отримати близько 500 саперів ДССТ, які нещодавно завершили навчання.

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Економічна правда.