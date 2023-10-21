Всі розділи
Укр / Рус

100 інженерно-саперних розрахунків отримають обладнання для розмінування за кошти United24

Субота, 21 жовтня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Понад 100 інженерно-саперних розрахунків будуть укомплектовані обладнанням для розмінування за кошти зібрані в рамках платформи United24.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки. 

Зазначається, що понад 100 інженерно-саперних розрахунків  державної спеціальної служби транспорту будуть укомплектовані обладнанням для розмінування на кошти, що надійшли на рахунок мінекономіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24. 

Також буде придбана оперативна піротехнічна машина важкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів. Машина надійде у розпорядження піротехнічних підрозділів ДСНС.

Реклама:

На відповідні потреби було розподілено кошти в сумі понад 35,5 млн грн. 

Додається, що на зібрані кошти будуть придбані металошукачі, сумки саперів та демінерів, медичні аптечки для піротехніків. Усього оснащення зможуть отримати близько  500 саперів ДССТ, які нещодавно завершили навчання.

Також читайте: Україна не тільки розмінує землі, а й заробить на цьому. Як працюватиме новий ринок? 

Реклама:

Економічна правда.

розмінування Мінекономіки війна
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
ШІ допомагатиме розміновувати українські землі 18 жовтня 2023, 18:44
Розмінування: в Україні обстежили майже половину від пріоритетних сільгоспземель 18 жовтня 2023, 12:05
На розмінування України залучили майже пів мільярда євро – прем’єр 13 жовтня 2023, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті