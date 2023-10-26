Пригород опережает Киев по количеству новых ЖК и росту цен на недвижимость

В пригороде Киева количество новостроек в активных стадиях строительства и продаж превышает количество ЖК в столице. Аналогичная ситуация касается и роста стоимости недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные компании M4U, разрабатывающей интеллектуальные решения для девелоперов недвижимости.

Так, в октябре 2023 года средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Киеве составляет 61,8 тыс грн. Это на 2,2% больше, чем в октябре прошлого года и на 0,3% меньше, чем в начале этого года.

Стоимость недвижимости в столице

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Квадратный метр недвижимости экономкласса за прошлый год подорожал на 5,2%, однако по сравнению с апрелем этого года подешевел на 1%. В комфорт-классе изменения совсем незначительны: +1% за год и только +0,7% за полгода.

В бизнес-классе недвижимость стоит в среднем почти 74 тыс грн за кв. м, что на 2,2% меньше, чем годом ранее и на 6,3% меньше, чем в начале 2023 года.

В сегменте элитной недвижимости также продолжается понижение цен: на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,8% по сравнению с началом года.

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M4U

"Учитывая относительно низкую активность на рынке, почти полное отсутствие динамики вполне понятно. В прошлом году основной причиной роста цен был рост себестоимости, корректировка смет проектов. В этом году и валюты, и экономическая ситуация в Украине в целом стабильнее, а рыночные факторы роста цены отсутствуют", – пояснил основатель M4U Владимир Даниленко.

Большинство предложений на рынке сосредоточено в ценовом диапазоне 36 тыс – 44 тыс грн, среди них традиционно преобладают предложения квартир комфорт-класса.

Количество новостроек в активной стадиях строительства и продаж существенно не изменилось. На данный момент их 175, тогда как в начале года было 182, а год назад – 185.

Больше всего жилых комплексов в активной стадии строительства и продаж расположено в Голосеевском (28 ЖК), Печерском (27 ЖК) и Шевченковском (25 ЖК) районах Киева. Меньше всего – в Деснянском (10 ЖК), Святошинском и Оболонском (по 11 ЖК) районах.

Стоимость недвижимости в пригороде

В пригороде Киева наблюдается небольшой рост стоимости недвижимости. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, средняя цена квадратного метра в Киевской области выросла на 2,3%, до 32,3 тыс грн, в начале года – на 1,8%.

Зато количество объектов в активной стадии реализации в пригороде Киева за год выросло на 8,3% до 221. Однако в январе 2022 года таких объектов было 263.

"Восстанавливать работы несколько активнее, по сравнению со столичными, девелоперам пригорода помогает участие в программе "єОселя". В Киевской области значительно больше объектов, которые отвечают критериям программы, а благодаря более доступной цене они пользуются большим спросом, в частности, у внутренне перемещенных украинцев", – отметил Владимир Даниленко.

В отличие от Киева, в области большинство сегментов недвижимости демонстрируют восходящий тренд. Единственное исключение – бизнес-класс, но и там за последние три месяца стоимость квадратного метра росла.

M4U

Квадратный метр эконом-класса в пригороде по сравнению с октябрем прошлого года подорожал на 5,3%, а за последние полгода – на 0,9%. В комфорт-классе за год рост средней цены составляет 5,6%, за полгода – 4,1%.

Недвижимость класса бизнес за год скорректировала цену на 4,9%, однако летом цены снова начали расти и по сравнению с апрелем сегодня ниже всего на 0,7%. В сегменте недвижимости, позиционируемого как элитная, также наблюдаем восходящий тренд: за год цена на такие квартиры выросла на 3,6%, из них – на 1,9% за последние полгода.

Подавляющее большинство квартир продается в ценовом диапазоне 26 тыс – 32 тыс грн за квадратный метр. Как и в Киеве, большинство из них относятся к комфорт-классу. Больше всего новых ЖК строится и продается в Ирпене (39 ЖК), Софиевской Борщаговке (20 ЖК) и Буче (14 ЖК).

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Экономическая правда