Курс валют на 26 октября: гривня резко укрепилась к евро

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26 октября наличная гривня резко укрепилась в банках по отношению к евро, но несколько ослабла к доллару, на "черном рынке" колебания незначительны.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,63 – 37,98 грн против котировок в 37,61 – 37,97 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,15 – 40,35 грн против курса 40,18 – 40,37 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,1 грн (курс на 25 октября – 37,5 – 38,08 грн);

Евро – 39,95 – 40,6 грн (курс на 25 октября – 40,0 – 40,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,1 – 37,7 грн;

Ощадбанк – 37,5 – 38,1 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 – 38,1 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.





