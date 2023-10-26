Украина может привлечь до $130 млрд частных средств на восстановление: во Всемирном банке рассказали как

Ключевые реформы могут помочь Украине привлечь до 130 миллиардов долларов частного финансирования для восстановления.

Об этом свидетельствуют данные отчета IFC и Всемирного банка "Возможности привлечения частного сектора к зеленому и устойчивому восстановлению Украины".

Вторая Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA2), проведенная в марте этого года, определила, что восстановление Украины потребует инвестиций на сумму 411 млрд долл.

При сценарии "без реформ", который предполагает продолжение динамики экономического развития, которая наблюдалась до начала великой войны, сумма привлеченных частных инвестиций оценивается более чем в 73 млрд долл, или 18% от потребностей в инвестициях, определенных Всемирным банком.

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По условиям сценария, когда украинское правительство ускоряет экономические реформы, регулирует отраслевые потребности и углубляет европейскую интеграцию, Украина могла бы увидеть поступления в страну инвестиций частного сектора в размере почти 130 млрд долларов. Эта сумма может покрыть около одной трети потребностей, определенных в RDNA2.

Отмечается, что также реформы помогли бы открыть путь для дополнительных инвестиций частного сектора еще на 282 млрд долл, которые могли бы ускорить дальнейшее развитие Украины.

В своем отчете IFC и Всемирный банк определили реформы, имеющие наибольший потенциал достижения устойчивого и устойчивого восстановления в таких отраслях экономики:

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Сельское хозяйство - завершение земельной и ирригационной реформ и укрепление институтов, расширение доступа к доступному финансированию, и создание благоприятных условий для внедрения климатически оптимизированных аграрных технологий могло бы привлечь частных инвестиций на сумму 30 млрд дол.

Эти инвестиции могли бы полностью покрыть потребности сектора в восстановлении. Реформы в секторе пищевых продуктов и напитков могли бы сгенерировать еще 16 млрд долл инвестиций.

Транспорт и логистика – государственные инвестиции и реформирование государственной политики могли бы дать возможность частному сектору покрыть потребности на восстановлении на сумму около 7 млрд долл. и открыть дополнительные инвестиционные возможности для частного сектора еще на 41 млрд долл. Энергетика и добывающая отрасль – реформирование государственной политики в этих отраслях могли бы создать условия для инвестиций частного сектора в размере 36 млрд. долл. на восстановление, а также сгенерировать дополнительные инвестиционные возможности на сумму 132 млрд долл. Жилье – благодаря внедрению реформ государственной политики, финансовой помощи и усилению сотрудничества с региональными застройщиками и финучреждениями объем инвестиций со стороны домохозяйств может превысить 30 млрд долл. А также сгенерировать инвестиционные возможности на сумму 60 млрд долл, выходящих за пределы потребностей в восстановлении.

IFC и Всемирный банк отмечают, что указанные реформы, соединенные с эффективным макроэкономическим управлением, благоприятной для торговли и инвестиций государственной политикой и использованием инструментов смягчения рисков, имеют важное значение для стимулирования притока частного капитала.

"Этот отчет рекомендует ряд трансформационных реформ, которые откроют путь для инвестиций частного сектора в зеленое и устойчивое восстановление Украины. Он выходит в критически важное время, когда правительство разрабатывает План восстановления Украины, который является стратегией реформ и инвестиций в рамках ее сотрудничества с Европейским Союзом", – отметил Вице-президент IFC в Европе и странах Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мора.

Напоминаем:

В Кабинете Министров прогнозируют, что сумма ущерба Украины от российского вторжения, определенная Всемирным банком, после освобождения временно оккупированной территории удвоится. Ранее Всемирный банк оценил ущерб в минимум 411 миллиардов долларов.

Экономическая правда