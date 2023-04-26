Оцінені Світовим банком збитки України від війни після деокупації подвояться - Шмигаль

У Кабінеті Міністрів прогнозують, що сума збитків України від російського вторгнення, визначена Світовим банком, після звільнення тимчасово окупованої території подвоється. Раніше Світовий банк оцінив збитки в щонайменше 411 мільярдів доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час двосторонньої конференції з питань відновлення України, яка проходить у Римі, передає Укрінформ.

"На жаль, Росія нанесла колосальні руйнації. За оцінками Світового банку, лише на контрольованій території України наші збитки складають понад 400 млрд євро. Це велика сума, і я впевнений - після звільнення всієї території України ця сума подвоїться", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що влада вже має бачення того, як буде відбудовувати державу та запросив італійські компанії долучатися до проєктів з відбудови.

Нагадуємо:

Світовий банк у березні збільшив свою оцінку потреб України у коштах на відновлення та реконструкцію щонайменше до 411 мільярдів доларів.