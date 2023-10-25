Все разделы
Укр / Рус

"Энергоатом" планирует погасить долги перед "Укрэнерго" до конца года

Среда, 25 октября 2023, 20:32 - Анастасия Дячкина

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" до конца 2023 года планирует полностью оплатить задолженность за услугу по диспетчерскому управлению перед НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"С начала 2023 года ГП "НАЭК "Энергоатом" уплатило НЭК "Укрэнерго" за услугу по диспетчерскому управлению 4,7 млрд грн. До конца текущего года компания планирует оплатить еще 2,8 млрд грн для полного погашения задолженности за эти услуги и осуществления текущих платежей в соответствии с условиями договора", – говорится в сообщении "Энергоатома".

В то же время в компании подчеркнули, что постоянное увеличение тарифов "Укрэнерго" на собственные услуги по диспетчеризации и транспортировке электроэнергии сетями приводит к значительному дисбалансу, перераспределению средств в пользу "Укрэнерго" и формированию большой задолженности на энергорынке.

Реклама:

Напоминаем:

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" решило отменить открытые торги на поставку ротора цилиндра высокого давления для турбины Хмельницкой АЭС, объясняя это "сокращением объема расходов".

Энергоатом Укрэнерго энергетика электроэнергия
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива разворовали 100 миллионов 25 октября 2023, 17:53
Оккупанты на ЗАЭС с несоблюдением лицензии перевели очередной блок в "горячий" режим 4 октября 2023, 12:15
"Энергоатом" отменил закупку запчастей для турбины Хмельницкой АЭС из-за "сокращения расходов" 26 сентября 2023, 18:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте