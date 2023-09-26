"Энергоатом" отменил закупку запчастей для турбины Хмельницкой АЭС из-за "сокращения расходов"

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" решило отменить открытые торги на поставку ротора цилиндра высокого давления для турбины Хмельницкой АЭС, объясняя это "сокращением объема расходов".

Согласно информации в системе электронных госзакупок Prozorro, решение об отмене торгов было принято 21 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Решение об отмене торгов принято на основании рассмотренного уполномоченным лицом письма обособленного подразделения "Централизованные закупки" и с учетом решения рабочей группы по вопросам публичных закупок в связи с "сокращением объема расходов на закупку товаров, работ или услуг", - сообщает агентство.

Ожидаемая сумма закупки составляла 583,438 млн грн (без НДС).

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При этом, как проистекает из документации, АО "Укрэнергомашины" (Харьков) предложило поставить оборудование за 298 млн грн.

"Интерфакс-Украина" обращает внимание, что открытые торги с особенностями были объявлены еще 30 марта текущего года со сроком поставки оборудования к марту 2025 года.

При этом, АО "Укрэнергомашины" трижды обращалось в Антимонопольный комитет с жалобами на дискриминационные условия тендера (и невыполнение заказчиком решений АМКУ в части внесения изменений в тендерную документацию), в связи с чем переносился и срок раскрытия предложений.

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Предложение единственного участника – АО "Укрэнергомашины" было раскрыто 30 августа.

Срок обжалования решения об отмене торгов – до 2 октября.

Напоминаем:

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Пивденноукраинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт. ЗАЭС мощностью 6ГВт находится в оккупации РФ с 4 мая 2022 года.