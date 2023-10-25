Свириденко озвучила ключевые факторы для возвращения украинцев из-за границы
Ключевыми факторами для возвращения украинцев, выехавших за границу из-за войны, является безопасность, возможность найти работу и учиться и иметь жилье. Правительство уже работает над созданием условий для реализации каждой составляющей.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на форуме Human capital UA.
Свириденко также озвучила, какие меры предпринимает правительство для возвращения украинцев:
- ускорение процесса разминирования Украины через применение новых подходов и способов и современных технологий;
- внедрение грантовых программ "єРабота", по которым можно получить грант на начало или расширение своего бизнеса;
- внедрение программы доступного кредитования "єОселя", в рамках которой украинцы могут взять кредиты под 3% или 7% на приобретение жилья;
- предоставление возможности получить ваучеры на обучение по 124 профессиям и специальностям.
Министр экономики подчеркнула, что правительство должно преодолеть самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны и вернуть украинцев.
"В Украине самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны – более 6 миллионов украинцев сейчас за рубежом. Число уже нашедших там работу с каждым месяцем растет. Наш самый большой вызов – вернуть их домой", – отметила Свириденко.
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Напоминаем:
За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тысяч человек. По состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев. По-прежнему большинство беженцев – это женщины и дети. В то же время растет количество мужчин.