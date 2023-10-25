Украина начала переговоры о "зеленом коридоре" на границе с Молдовой и Румынией: для увеличения экспорта

Минвосстановления начало переговоры с Молдовой и Румынией о создании "зеленого коридора" между пунктами пропуска "Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) – Галац (Румыния)" для ускорения экспорта украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Тема запуска "зеленого коридора" стала ключевой в переговорах с участием заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, государственного секретаря Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдовы Мирча Паскалуце и государственным секретарем транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелем Скриоштян.

В Минвосстановления рассказали, что предложение ввести "зеленый коридор" включает ряд мер для всех трех стран.

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"В первую очередь речь идет о совместном контроле между Украиной и Молдовой и скоординированном контроле между Молдовой и Румынией. Благодаря этому решению мы сможем уменьшить количество остановок для грузовиков и, соответственно, ускорить контроль. Глобально это решение позволит решить вопрос комплексного развития инфраструктуры на украинско-молдавско-румынской границе", – объяснил Деркач.

Эти пункты пропуска расположены друг у друга и являются стратегическими для товаров, движущихся автомобилями в порты, в том числе румынский Галац.

Для создания "зеленого коридора" необходим еще ряд шагов, в частности развитие пункта пропуска "Рени". Это позволит представителям контролирующих органов Молдовы проводить все необходимые процедуры на выезде из Украины.

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План запуска "зеленого коридора" также предусматривает реконструкцию дороги Рени – Галац и расширение ее с 2 до 4 полос и дополнительное техническое оснащение пунктов пропуска. Все эти меры возможны при поддержке решения всех трех сторон.

В настоящее время пункт пропуска "Рени – Джурджулешты" в сутки пропускает около 50 грузовиков. Это один из ключевых автомобильных пунктов пропуска, ведущий к румынским портам.

"Ключевая цель развития инфраструктуры этого пункта пропуска и "зеленого коридора" - увеличение фактической пропускной способности до минимума в 5 раз", - резюмировали в Минвосстановлении.

минвосстановления

Напоминаем:

Верховная Рада 24 августа ратифицировала внесение изменений в соглашение между Украиной и Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта. Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова), без трехсуточной остановки в Рене.