Китайський виробник "мавіків" відхрестився від слів Шмигаля про продаж дронів Україні

Китайська компанія SZ DJI Technology розкритикувала виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі на початку жовтня, під час якого він заявив, що Україна скуповує 60% світового виробництва дронів Mavic.

Про це пише Defense News з посиланням на коментар представника компанії.

"Ми вкрай здивовані заявою українського прем'єр-міністра, оскільки він не має уявлення про виробничі показники DJI. Заява не має нічого спільного з реальністю і повністю вводить в оману щодо участі DJI у використанні своєї продукції в Україні", - заявив представник DJI.

За його словами, всі дистриб'ютори та реселлери DJI періодично підтверджують, що вони дотримуються заборони на постачання продукції для військових цілей. До цього їх зобов'язує контракт і в противному випадку їм загрожує припинення ділових зв'язків із компанією.

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"Ми глибоко шкодуємо, що наше постійно повторюване публічне засудження використання нашої продукції в бою не визнається різними зацікавленими сторонами", - заявили DJI.

Міністерство оборони України не відповіло на запит видання про роз'яснення щодо того, чи стосуються коментарі прем'єр-міністра програми держзакупівель або неофіційних каналів закупівель.

"Союзники України організували кампанії, часто у формі приватних пожертвувань, спрямовані на те, щоб дати київським силам перевагу в можливостях спостереження і нападу за допомогою дронів", - пише Defense News .

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Одночасно видання вказує на розбіжність заяв китайського виробника з реальним станом справ.

Причому, питання зовсім не в тому, як дрони опиняються в Україні. Бо згідно з нещодавнім звітом New York Times, який ґрунтується на офіційних даних української митниці, у період із січня по червень Київ, за оцінками, отримав "мільйони" дронів китайського виробництва і запасних частин. І в основному дрони надходили з Європи.

Однак і Росія за цей же період отримала дронів на суму щонайменше 14,5 мільйонів доларів. Але в цьому випадку, як свідчать дані російської митниці, дрони йшли безпосередньо від китайських торгових фірм.

Ба більше, російські пілоти й оператори дронів навчаються управлінню дронами Mavic у навчальних центрах на території Росії.

Українська консалтингова група з бізнес-аналітики "Мольфар" вирахувала один із них - "Пустельга". У кількох публікаціях у соціальних мережах "Пустельга" заявляла, що навчання проводиться на дронах Mavic.

Нагадуємо:

Незважаючи на санкції Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів і з країн Перської затоки.

Пентагон занепокоєний тим, що ці дрони не тільки підживлюють військові зусилля Росії, а й дають змогу Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, що можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

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