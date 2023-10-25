В Минцифре раскрыли, кто представит Украину на Web Summit в этом году

getty images

Украину на Web Summit в Лиссабоне будут представлять 25 стартапов и скейлапов, среди которых ІТ-проекты по экологии, психологии, бизнесу.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В этом году мощная мировая технологическая конференция Web Summit состоится с 13 по 16 ноября в Лиссабоне.

От Украины в нем примут участие, в частности, стартапы для бизнеса:

Реклама:

RemOnline – решение, упрощающее учет и управление бизнесом, будет полезным для малых и средних предприятий. Работает как в вебверсии, так и через мобильное приложение. Удобно и экономически эффективно;

Revisior – система обратной связи, которая помогает собирать отзывы. Благодаря Revisior, можно получать качественную аналитику и автоматически обрабатывать жалобы;

Uspacy — единственное рабочее онлайн-пространство для организации ежедневных процессов компаний малого и среднего бизнеса. Коммуникация, совместная работа и продажи – все в одном;

InVisionaryBox – интерактивное решение для повышения внимания покупателя к бренду с помощью геймифицированных опытов с дополненной реальностью;

Finmap – инструмент управления денежными потоками для агентств, сервисных компаний, разработчиков и проектных компаний;

HOROSHOP – современная платформа для создания интернет-магазинов с глубокой локализацией на местных рынках;

Ringostat – первая украинская бизнес-телефония на базе ИИ;

Getpin - SaaS-инструмент, помогающий компаниям усилить свое присутствие в интернете благодаря ИИ-решениям;

Alty — компания по аутсорсингу ИТ-продуктов, консультирующая, дизайнирующая и занимающаяся разработкой решений для стартапов и международных компаний;

Silentbox® acoustic office booths – акустические офисные кабины для комфортных переговоров онлайн и офлайн.

Инициативы, направленные на ментальное и физическое здоровье:

Ochi – технологический сервис по уходу за глазами. Помогает носителям контактных линз избавляться от боли в глазах, обеспечивать своевременную замену линз и получать медицинскую поддержку;

Rozmova – решение для поиска лучших психотерапевтов, а также карьерное приложение для таких специалистов;

Aspichi — стартап, создающий VR-помощника психолога, предоставляющего дополнительное лечение, диагностику и общение с пациентами с помощью ИИ и 360-видео;

Nasnaga – закрытый цифровой маркетплейс, где пользователи могут получить персональную программу здоровья или проконсультироваться с медицинскими экспертами.

Другие проекты:

GIOS – интерактивная математическая ИИ-платформа для школьников и маркетплейс репетиторов;

SUITSME — fashion-платформа, где все интересующиеся этой сферой могут выражать себя и получать поддержку сообщества единомышленников;

G-MAK – инновационное устройство безопасности, оснащенное рядом уникальных технических функций, которые могут физически остановить или дезориентировать злоумышленника;

YouScan – платформа для аналитики социальных медиа на базе ИИ с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;

S.Lab — украинский стартап, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов, которая может использоваться как замена пенопласта;

Releaf Paper — экостартап, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев;

Kycaid Limited — платформа онлайн-верификации личности, позволяющая предприятиям упрощать проверку идентичности клиентов и повышать уровень безопасности, уменьшая операционные риски;

Datuum.ai - no-code платформа на базе ИИ, автоматизирующая онбординг и трансформацию данных из разных источников;

Reteno — платформа для коммуникаций и удержания пользователей мобильных приложений, где сообщения и кампании создает ИИ;

birb — ИИ-приложение для аренды квартир, где все объекты размещены на 3D-карте;

Djooky – глобальная онлайн-рыночная экосистема, где создатели музыки могут выпускать акции на свои песни, а поклонники и инвесторы – покупать и продавать их.

Напоминаем:

Реклама:

Web Summit – это эффективная площадка для поиска инвестиций и новых партнерств, а также продвижения Украины как мощного технологического государства. Здесь стартапы могут не только рассказать о своих достижениях, но найти возможности для развития или перенять опыт от мировых игроков технологической отрасли.

Первый Web Summit был проведен в 2009 году в Дублине. В 2015 году его основатель и тогда генеральный директор Пэдди Косгрейв заявил, что с 2016 года конференция будет проходить в столице Португалии Лиссабоне.

Читайте также: За слова ответил. Посты об Израиле стоили должности директору крупнейшей ІТ-конференции в Европе