В Минцифре раскрыли, кто представит Украину на Web Summit в этом году
Украину на Web Summit в Лиссабоне будут представлять 25 стартапов и скейлапов, среди которых ІТ-проекты по экологии, психологии, бизнесу.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В этом году мощная мировая технологическая конференция Web Summit состоится с 13 по 16 ноября в Лиссабоне.
От Украины в нем примут участие, в частности, стартапы для бизнеса:
- RemOnline – решение, упрощающее учет и управление бизнесом, будет полезным для малых и средних предприятий. Работает как в вебверсии, так и через мобильное приложение. Удобно и экономически эффективно;
- Revisior – система обратной связи, которая помогает собирать отзывы. Благодаря Revisior, можно получать качественную аналитику и автоматически обрабатывать жалобы;
- Uspacy — единственное рабочее онлайн-пространство для организации ежедневных процессов компаний малого и среднего бизнеса. Коммуникация, совместная работа и продажи – все в одном;
- InVisionaryBox – интерактивное решение для повышения внимания покупателя к бренду с помощью геймифицированных опытов с дополненной реальностью;
- Finmap – инструмент управления денежными потоками для агентств, сервисных компаний, разработчиков и проектных компаний;
- HOROSHOP – современная платформа для создания интернет-магазинов с глубокой локализацией на местных рынках;
- Ringostat – первая украинская бизнес-телефония на базе ИИ;
- Getpin - SaaS-инструмент, помогающий компаниям усилить свое присутствие в интернете благодаря ИИ-решениям;
- Alty — компания по аутсорсингу ИТ-продуктов, консультирующая, дизайнирующая и занимающаяся разработкой решений для стартапов и международных компаний;
- Silentbox® acoustic office booths – акустические офисные кабины для комфортных переговоров онлайн и офлайн.
Инициативы, направленные на ментальное и физическое здоровье:
- Ochi – технологический сервис по уходу за глазами. Помогает носителям контактных линз избавляться от боли в глазах, обеспечивать своевременную замену линз и получать медицинскую поддержку;
- Rozmova – решение для поиска лучших психотерапевтов, а также карьерное приложение для таких специалистов;
- Aspichi — стартап, создающий VR-помощника психолога, предоставляющего дополнительное лечение, диагностику и общение с пациентами с помощью ИИ и 360-видео;
- Nasnaga – закрытый цифровой маркетплейс, где пользователи могут получить персональную программу здоровья или проконсультироваться с медицинскими экспертами.
Другие проекты:
- GIOS – интерактивная математическая ИИ-платформа для школьников и маркетплейс репетиторов;
- SUITSME — fashion-платформа, где все интересующиеся этой сферой могут выражать себя и получать поддержку сообщества единомышленников;
- G-MAK – инновационное устройство безопасности, оснащенное рядом уникальных технических функций, которые могут физически остановить или дезориентировать злоумышленника;
- YouScan – платформа для аналитики социальных медиа на базе ИИ с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;
- S.Lab — украинский стартап, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов, которая может использоваться как замена пенопласта;
- Releaf Paper — экостартап, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев;
- Kycaid Limited — платформа онлайн-верификации личности, позволяющая предприятиям упрощать проверку идентичности клиентов и повышать уровень безопасности, уменьшая операционные риски;
- Datuum.ai - no-code платформа на базе ИИ, автоматизирующая онбординг и трансформацию данных из разных источников;
- Reteno — платформа для коммуникаций и удержания пользователей мобильных приложений, где сообщения и кампании создает ИИ;
- birb — ИИ-приложение для аренды квартир, где все объекты размещены на 3D-карте;
- Djooky – глобальная онлайн-рыночная экосистема, где создатели музыки могут выпускать акции на свои песни, а поклонники и инвесторы – покупать и продавать их.
Напоминаем:
Web Summit – это эффективная площадка для поиска инвестиций и новых партнерств, а также продвижения Украины как мощного технологического государства. Здесь стартапы могут не только рассказать о своих достижениях, но найти возможности для развития или перенять опыт от мировых игроков технологической отрасли.
Первый Web Summit был проведен в 2009 году в Дублине. В 2015 году его основатель и тогда генеральный директор Пэдди Косгрейв заявил, что с 2016 года конференция будет проходить в столице Португалии Лиссабоне.
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