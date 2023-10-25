УЗ сообщила о победе над дефицитом билетов: благодаря новому поезду в Варшаву

Минвосстановления

Через 10 дней после запуска нового железнодорожного рейса Коломыя — Львов — Варшава им воспользовались более 2800 пассажиров, поезд пользуется высокой популярностью, но билеты на неделю вперед доступны в наличии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"На участке Рава-Русская – Варшава поезд с первых дней держит высокую планку популярности и заполняется на 86%. Билеты на следующую неделю еще есть: приобрести их можно через мобильное приложение, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что пассажиры проводят в пути от начальной до конечной станции почти 14 часов: от Львова до Равы-Русской — всего 1,5 часа современным дизель-поездом украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink, а в Раве-Русской пассажиры осуществляют пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути (1435 мм) и обратно. Поездка от Равы-Русской в Варшаву занимает 8 часов.

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Оба поезда имеют места 1-го и 2-го класса.

Напоминаем:

15 октября АО "Укрзализныця" запустило новое железнодорожное сообщение между Коломыей и Варшавой через пункт пропуска Рава-Русская.

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В Коломне на Ивано-Франковщине работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию.