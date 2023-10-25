Нефть подешевеет, поскольку уменьшаются риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке 

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл (0,17%), до 87,92 долл за баррель, поскольку опасения вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке уменьшилось.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается что рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращение поставок нефти из региона вследствие этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа.

Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл (0,17%), до 87,92 долл за баррель. Днем ранее Brent подешевела на 1,76 долл (2%), до 88,07 долл за баррель.

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Кроме того, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Также декабрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,2 долл (0,24%), до 83,54 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,75 долл (2,1%), до 83,74 долл за баррель.

Добавляется, что по оценкам Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 октября, на 2,668 млн баррелей.

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Напомним:

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.