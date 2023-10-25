Для моряков запустили онлайн-запись для получения услуг в Администрации судоходства

Для украинских моряков была запущена возможность онлайн-записи для получения услуг в Администрации судоходства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Больше никаких ожиданий на выдачу документов с шести утра - у моряков появилась возможность записаться в очередь через смартфон", - говорится в сообщении.

Для записи необходимо выбрать удобный день и время и явиться за записью в Администрации судоходства для получения услуги.

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"Запись работает по принципу один человек – одни сутки – одна услуга. Сотрудники Администрации судоходства будут осуществлять доступ лица к услуге по фамилии, указанной при регистрации", - добавили в Минвосстановление.

Для записи в электронную очередь необходимо выполнить следующие шаги:

выбрать услугу "Е-черга" на главной странице сайта Администрации судоходства и перейти по ссылке;

зарегистрироваться с помощью мобильного телефона или Telegram-bot;

выбрать необходимую услугу, дату и время получения;

получить смс-сообщение с кодом-подтверждением и номером талона. Код подтверждения необходимо в течение 10 минут ввести на сайт, только так регистрация будет полностью завершена (регистрация через Telegram-bot работает без подтверждения);

получить специальный талон.

Услуга электронной записи в очередь начинается с Одессы, там установлен специальный терминал, а онлайн-запись можно осуществить уже сегодня.

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Теперь запись онлайн и через терминал возможна для:

подачи заявления и получения квалификационных документов;

подачи заявления и получение удостоверения личности моряка;

полного перечня административных услуг, предоставляемых Администрацией судоходства.

Запись в очередь бесплатная и индивидуальная, передавать талон посторонним лицам запрещено.

В Министерстве восстановления отметили, что предоставление такой услуги является частью общей программы по противодействию коррупции.

Напоминаем:

Моряки смогут получать послужную книжку – один из основных документов, с помощью которого моряк может подтвердить и присвоить звание по имеющемуся у него стажу – по почте.

Ранее на портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.

Экономическая правда