Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 25 октября: гривня укрепляется к иностранным валютам

Среда, 25 октября 2023, 10:06 - Анастасия Жарикова

25 октября наличная гривня укрепилась к доллару США и евро как в банках, так и на черном рынке.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,6 – 37,91 грн против котировок в 37,54 – 37,93 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,18 – 40,39 грн против курса 40,25 – 40,45 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,5 – 38,08 грн (курс на 24 октября – 37,5 – 38,1 грн);
  • Евро – 40,0 – 40,85 грн (курс на 24 октября – 40,0 – 40,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,1 – 37,7 грн;
  • Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,2 – 38,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривней?

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

курс валют гривня доллар евро
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Курс валют на 24 октября: наличная гривня слабеет к евро 24 октября 2023, 10:26
Курс валют на 23 октября: гривня немного подорожала к доллару США 23 октября 2023, 10:43
Курс валют на 19 октября: сколько стоят доллар и евро 19 октября 2023, 13:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте