ЕС хочет полностью отказаться от российского топлива до конца десятилетия

Европейский Союз ставит целью избавиться от зависимости Европы от российского ископаемого топлива в течение этого десятилетия.

Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

В отчете о состоянии Энергетического Союза за 2023 год отмечается, что накануне зимы 2023-2024 годов ЕС лучше подготовлен к обеспечению своей энергетической безопасности.

Так, ЕС резко снизил свою зависимость от российского ископаемого топлива, а именно постепенно прекратил импорт угля, сократил импорт нефти на 90%, сократил импорт газа со 155 млрд кубометров в 2021 году до примерно 80 млрд кубометров в 2022 году и примерно до 40-45 млрд кубометров в 2023 году.

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Также блок сократил спрос на газ более чем на 18% против предыдущих пяти лет, сэкономив около 53 млрд кубометров газа.

В преддверии зимы 2022-2023 годов газохранилища в Европе были заполнены на 95%, сейчас заполненность составляет более 98%, говорится в отчете.

Несмотря на то, что самые плохие последствия энергетического кризиса уже позади, в Еврокомиссии подчеркивает, что места для самодовольства нет.

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"ЕС должен продолжать обеспечивать недорогую, надежную и доступную энергию для домохозяйств и повышать конкурентоспособность своей промышленности, поддерживая инвестиции в чистые технологии", – говорится в отчете.

Напоминаем:

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, отчасти благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.