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Ирландцы подали повторную заявку на покупку цементных заводов в Украине

Вторник, 24 октября 2023, 16:56 - Анастасия Жарикова

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о концентрации через покупку украинской дочерью ирландского производителя цемента "CRH UKRAINE B.V." акций итальянской ПАО "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале ООО с иностранными инвестициями "Дикергофф /Украина/".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что приобретение компании CRH UKRAINE B.V. акций "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале "Дикергофф /Украина/" обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления каждого общества.

Напоминаем:

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Ранее мировой производитель цемента с активами в Украине CRH подготовил документы на покупку заводов на Волыни и Николаевщине, но Антимонопольный комитет Украины не принял заявление, поскольку оно не соответствовало требованиям Положения о концентрации.

CRH – ирландская компания, владеющая в Украине заводами по производству цемента под брендом Cemark в Каменце-Подольском, Одессе и Львовской области.

"Дикергофф цемент Украина" – дочерняя компания итальянской Buzzi, до сих пор не вышедшая с российского рынка. В Украине она владеет заводами "Волынь-цемент" в Здолбунове, "Югцемент" на Николаевщине, а также активы в Киеве, Одессе и Николаеве.

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Экономическая правда

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