Ірландська компанія "поставила на паузу" угоду з викупу у італійців цементних заводів в Україні

Світовий виробник цементу з активами в Україні CRH підготував документи на купівлю заводів на Волині та Миколаївщині, але Антимонопольний комітет України не прийняв заяву.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко у відповіді на запит ЕП.

До Комітету надходили заяви про надання дозволу на придбання компанією "CRH UKRAINE B.V." акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" та частки у статутному капіталі ТОВ "Дікергофф Україна".

CRH – ірландська компанія, що володіє в Україні заводами з виробництва цементу під брендом Cemark у Кам'янці-Подільському, Одесі та на Львівщині.

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"Дікергофф цемент Україна" – дочірня компанія італійської Buzzi, яка досі не вийшла з російського ринку. В Україні вона володіє заводами "Волинь-цемент" у Здолбунові, "Південьцемент" на Миколаївщині, а також має активи у Києві, Одесі та Миколаєві.

За словами Кириленка, заява не відповідала вимогам Положення про концентрацію

та Положення про узгоджені дії і це перешкоджало їх розгляду комітетом. Відповідно, заяви повернули заявникам.

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"Станом на сьогодні повторні заяви до Комітету не надходили", – заявив Кириленко.

Раніше джерела ЕП на будівельному ринку повідомляли, що АМКУ попросив покупців цементу надати інформацію по всім видам та маркам цементу за 2018-2022 роки, що може свідчити про початок розслідування для надання дозволу або заборони на концентрацію активів CRH та Buzzi.

Втім, за словами Кириленка, дослідження розпочате АМКУ з "власної ініціативи та не пов’язане із поданням вищезазначених заяв на концентрації та узгоджені дії".

"Це дослідження розпочали у 2020 році, зокрема, з метою визначення ринкового становища усіх учасників ринку цементу, що включає в себе оцінку ступеню конкуренції між ними.

Також дослідження передбачає аналіз дій учасників ринку цементу на предмет дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, в частині обґрунтованості формування вітчизняними виробниками цементу ціни реалізації одиниці товару на внутрішній ринок", – йдеться у відповіді на запит ЕП.

У червні Buzzi повідомляв, що досяг згоди з CRH щодо продажу активів у Словаччині та Україні за 100 млн євро. Угода залежала від отримання необхідних дозволів регулюючих органів та очікувалась у 2024 році.

Економічна правда