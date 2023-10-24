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Мировой производитель лифтов KONE вышел из российского рынка

Вторник, 24 октября 2023, 13:57 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Корпорация KONE Oyj, являющаяся одним из мировых производителей лифтов и эскалаторов, завершила продажу своих активов в России компании S8 Capital diversified Holding.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что соглашение было одобрено соответствующими органами, и закрытие соглашения означает, что KONE теперь полностью выходит из России. Детали сделки в KONE не разглашают.

На момент заключения сделки по продажам в KONE работало около 300 человек в России, а на этот бизнес приходилось менее 1% мировых продаж KONE.

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В марте 2022 года KONE объявила о прекращении поставок и не подписывании новых заказов из-за военных действий России против Украины.

В июне того же года KONE объявила о планах отказаться от своего бизнеса и сделок.

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