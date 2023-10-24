Биткоин подскочил к максимуму 2023 года на ставках биржевого фонда

Биткоин вырос более чем на 6% – до 35,2 тыс долл, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. 23 октября он поднялся на 10% во время лучшей сессии почти за год, а в 2023 году его цена удвоилась.

Об этом пишет Reuters.

Крипто-привязанные акции, такие как Coinbase Global (COIN.O) или владелец биткоина MicroStrategy (MSTR.O), выросли во время торгов во внеторговое время. Криптовалюта Ethereum превысила 1,8 тыс долл.

Биржевой фонд (ETF), владеющий биткоинами от имени инвесторов фонда, считается движителем спроса, поскольку он позволит любому, кто не желает торговать на криптовалютных рынках, приобретение биткоинов через фондовый рынок.

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Инвестиционный гигант BlackRock (BLK.N) является одной из нескольких фирм, ожидающих рассмотрения заявок на биткоин-фонды в США, и предположения об их вероятном одобрении были подогреты листингом iShares ETF BlacRock на веб-сайте клиринговой палаты DTCC.

Ожидания также возросли после сообщений в октябре о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет обжаловать решение суда о том, что было неправильно отклонить заявку ETF от Grayscale Investments.

"Ценность актива…в целом любого актива – это количество людей, которые им пользуются. Поэтому ETF создаст большую аудиторию и увеличит ликвидность", – объяснил ІТ-директор Saxo Стин Якобсен.

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Данные на сайте анализа криптовалютных деривативов Coinglass показали значительное недопокрытие биткоинов за последние 24 часа. Этот шаг также произошел на фоне беспокойства на более широких рынках по поводу риска того, что война Израиля с исламистской группировкой ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

Напоминаем:

В сентябре один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan снизил свою оценку себестоимости производства криптовалюты Bitcoin после недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина.