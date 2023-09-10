JPMorgan снизил оценку себестоимости майнинга Bitcoin до 18 тысяч долларов

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Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan снизил свою оценку себестоимости производства криптовалюты Bitcoin после недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина (CBECI).

Об этом сообщает The Block.

Аналитики JPMorgan отмечается, что текущая себестоимость производства Bitcoin по новой методологии снижается до 18 тыс против 21 тыс долл по старой методологии.

Соответственно, изменения цен на электроэнергию теперь будут иметь меньшее влияние на стоимость добычи биткоина, отмечают аналитики.

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По данным CoinGecko, текущая рыночная цена биткоина составляет около 25 800 долл.

"Ранее мы подсчитали, что каждое изменение стоимости электроэнергии на один процент на кВт/ч приводит к изменению себестоимости добычи Bitcoin на 4300 долл. После пересмотра методологии CBECI мы видим, что эта чувствительность снизилась, однако незначительно - примерно до 3 800 долл", - объясняют в JPMorgan.

Также будущее снижение курса биткоина вдвое уменьшит вознаграждение, которое получают майнеры, а любые изменения в стоимости электроэнергии будут иметь большее влияние на их общие расходы, что делает управление затратами еще более важным для майнеров.

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Добавляется, что CBECI пересмотрел методологию, чтобы повысить точность и надежность индекса, который отслеживает и оценивает потребление электроэнергии сетью Bitcoin. Новая методология CBECI признает, что не все майнинговое оборудование, которое влияет на хешрейт Bitcoin, должно рассматриваться одинаково, поскольку в реальности майнеры часто переходят на новое, более эффективное оборудование или используют комбинацию различных машин с разной эффективностью.

Напомним:

Bitcoin продолжает дешеветь, увеличивая потери, понесенные в течение прошлой недели - худшей с ноября прошлого года.