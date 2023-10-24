Подержанные электромобили дешевеют быстрее авто с ДВС – Ассоциация

Электроавтомобили, которые уже были в эксплуатации, дешевеют быстрее авто с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "УкрАвтопром".

Для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации являются главным индикатором определения цены на вторичном рынке. В электромобилях все зависит от аккумулятора, который обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.

"Слишком частая быстрая зарядка электромобиля, постоянная зарядка, когда батарея почти полная, или оставление ее полностью заряженной на длительное время могут быстрее ухудшить ее работу", – говорят в Ассоциации.

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Австрийский стартап Aviloo, разработавший тест для дилеров и частных лиц, обнаружил, что после 100 тыс км пробега емкость батареи может уменьшаться на 30%. Из-за этого подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных автомобилей с ДВС.

"По данным компании Recurrent, цены на подержанные электромобили в США в сентябре упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на модели, работающие на ископаемом топливе, уменьшились всего на 7%. По данным AutoTrader, цены на электромобили с пробегом в Великобритании в августе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как цены на модели с ДВС выросли по меньшей мере на 4%", – приводят данные в "УкрАвтопроме".

Данные Deutsche Automobil Treuhand показывают, что остаточная стоимость трехлетних электромобилей в Германии более чем на 10% ниже эквивалентов на ископаемом топливе.

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Если цены на автомобили останутся низкими, это может повлиять на цены новых электромобилей.

К примеру, в Европе в 2021 году продали более 1,2 млн новых полностью электрических автомобилей, и многие из них появятся на вторичном рынке в 2024 году, когда истекут их лизинговые контракты.

Напоминаем:

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4 298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.