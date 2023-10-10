В Украине продолжает расти спрос на электроавто
В течение сентября украинский автопарк пополнили 4 298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.
Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили – 4 215 шт. (новых – 769 шт., б/у – 3 446 шт.). Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей на рынке в сентябре:
- Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 66 ед.;
- Toyota BZ4X – 51 ед.;
- Honda E – 49 ед.;
- BYD Yuan Plus – 19 ед.
Топ-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 590 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 433 ед.;
- Tesla Model 3 – 405 ед.;
- Tesla Model Y – 247 ед.;
- Renault Zoe – 194 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же в этих регистрациях увеличилась доля новых машин – с 15% до 20%.
Напомним:
В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс легковых автомобилей, которые завезли из-за границы.