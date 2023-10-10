В Украине продолжает расти спрос на электроавто

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4 298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили – 4 215 шт. (новых – 769 шт., б/у – 3 446 шт.). Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

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Топ-5 новых электромобилей на рынке в сентябре:

Volkswagen ID.4 – 350 ед.;

Volkswagen ID.6 – 66 ед.;

Toyota BZ4X – 51 ед.;

Honda E – 49 ед.;

BYD Yuan Plus – 19 ед.

Топ-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 590 ед.;

Volkswagen e-Golf – 433 ед.;

Tesla Model 3 – 405 ед.;

Tesla Model Y – 247 ед.;

Renault Zoe – 194 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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К тому же в этих регистрациях увеличилась доля новых машин – с 15% до 20%.

Напомним:

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс легковых автомобилей, которые завезли из-за границы.