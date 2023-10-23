ОАЭ активизировали попытки выйти из "серого списка" FATF – Bloomberg

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Усилия ОАЭ, направленные на выход из "серого списка" FATF - главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег - набирают обороты: эмиратские чиновники отправились в турне по ключевым странам FATF, чтобы заручиться поддержкой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

При этом делегаты по меньшей мере трех стран-членов FATF, которые ранее поддерживали включение ОАЭ в список юрисдикций, подлежащих усиленному надзору, теперь высказали мнение, что страна Персидского залива может быть исключена из него уже в феврале 2024 года, говорят собеседники агентства.

По их словам, окончательных решений еще не принято, и делегаты выразили некоторые оставшиеся беспокойства, пожелав остаться анонимными.

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Пленарное заседание FATF должно состояться на этой неделе, и ожидается, что члены организации окончательно согласуют детали визита в ОАЭ, который является одним из последних шагов перед потенциальным исключением из перечня.

Для того, чтобы выйти из "серого списка", значительное большинство членов FATF должно проголосовать за то, что страна достигла достаточного прогресса с начала оценочного периода. Всего несколько голосов против могут привести к тому, что юрисдикция останется в списке, говорят источники. Группа насчитывает чуть менее 40 членов, некоторые из которых имеют большее влияние.

Отмечается также, что эмиратские чиновники начали турне по ключевым странам-членам FATF, включая поездки в Вашингтон и Берн, чтобы заручиться поддержкой.

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Среди ключевых тем переговоров - уклонение от санкций россиянами и криптовалюты, рассказали источники Bloomberg.

Банки с Уолл-стрит, многие из которых имеют крупные операции в ОАЭ, которые борются с увеличением расходов на комплаенс после внесения их в серый список в марте 2022 года, также участвовали в некоторых консультациях, добавили источники.

Согласно отчету Международного валютного фонда за 2021 год, "серые списки" исторически приводили к "статистически значимому сокращению притока капитала", однако ОАЭ пережили это решение лучше, чем большинство стран.

В прошлом году рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что это вряд ли существенно повлияет на экономику, хотя дополнительные требования по соблюдению требований могут "увеличить стоимость иностранного финансирования и потенциально сделать финансовые операции более обременительными".

На своем последнем пленарном заседании в июне FATF отметила прогресс ОАЭ в ряде сфер, но снизила рейтинг страны Персидского залива в отношении новых технологий, в частности виртуальных активов, до "частично соответствующего" стандартам.

При этом остается открытым вопрос, как власти ОАЭ будут обращаться с Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей, деятельность которой расследует Министерство юстиции США, чтобы определить, использовалась ли она незаконно для того, чтобы позволить россиянам обойти санкции и переместить средства. Ее главный исполнительный директор Чанпенг Чжао живет в Дубае.

Источники, знакомые с процессами в FATF, говорят, что ОАЭ достигли значительных успехов в пересмотре некоторых нормативных актов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя остаются проблемы в выполнении этих политик.

FATF отказалась от комментариев. Представитель ОАЭ заявил, что страна продолжает прилагать усилия для выявления, пресечения и наказания преступников, а также незаконных финансовых сетей.

Напомним:

Министерство финансов и Госслужба финансового мониторинга вновь призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный список" во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября.

Экономическая правда