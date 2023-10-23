Вторая крупная сделка на нефтерынке США за месяц: Chevron поглощает конкурента за более чем $50 миллиардов

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Американская энергетическая корпорация Chevron согласилась купить производителя газа и нефти Hess Corporation за 53 млрд долларов, со ставкой на то, что спрос на ископаемое топливо будет оставаться высоким в течение следующих десятилетий.

Об этом пишет Financial Times.

Сделка оценивает собственный капитал Hess в 53 млрд долл, а стоимость компании, включая долг, составляет 60 млрд долл. Это последний шаг в консолидации энергетического сектора США после того, как ранее в этом месяце ExxonMobil приобрела Pioneer Natural Resources за 64 млрд долл, пишет газета.

"Сделка заключена в то время, когда американские энергетические компании стремятся использовать сверхприбыли, полученные в результате энергетического кризиса, для консолидации сектора, который сталкивается с долгосрочными проблемами, поскольку развитые страны пытаются резко уменьшить свою зависимость от ископаемых видов топлива.

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Но крупнейшие американские энергетические компании, такие как Chevron и ExxonMobil, в значительной степени связывают свое будущее с долгосрочной устойчивостью спроса на нефть и газ. Они также стремятся расширить масштабы добычи сланцевых месторождений в США наряду с быстрорастущим пограничным проектом в Гайане", - добавляет FT.

Приобретение Hess увеличит добычу нефти и газа Chevron более чем на 10%. Во втором квартале Chevron добывал почти 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, тогда как Hess - 387 тыс баррелей нефтяного эквивалента в день - по сравнению с 344 тыс в 2022 году благодаря увеличению добычи в Гайане.

В интервью Financial Times в прошлом месяце главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт защитил планы компании продолжать наращивать добычу нефти и газа, утверждая, что Chevron "не продает продукт, который является злом. Мы продаем продукт, который является добром".

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Он раскритиковал прогнозы Международного энергетического агентства, главного энергетического эксперта развитых стран мира, которые показывают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу этого десятилетия.

"Я не думаю, что они правы. Можно строить сценарии, но мы живем в реальном мире, и нам приходится выделять капитал для удовлетворения реальных потребностей", - сказал Вирт.

Активы Hess включают 30-процентную долю в проекте по разведке шельфовых месторождений нефти площадью 6,6 млн акров и запасами 11 млрд баррелей в Гайане, где ExxonMobil является ведущим оператором, а также сланцевый проект площадью 465 тыс акров в Баккене, штат Северная Дакота.

Напомним:

Крупнейшая западная нефтедобывающая компания ExxonMobil договорилась о покупке сланцевой группы Pioneer Natural Resources за 59,6 млрд долл, что должно спровоцировать волну консолидации в области сланцевой нефти США.

Экономическая правда