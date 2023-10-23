Вторая крупная сделка на нефтерынке США за месяц: Chevron поглощает конкурента за более чем $50 миллиардов
Американская энергетическая корпорация Chevron согласилась купить производителя газа и нефти Hess Corporation за 53 млрд долларов, со ставкой на то, что спрос на ископаемое топливо будет оставаться высоким в течение следующих десятилетий.
Об этом пишет Financial Times.
Сделка оценивает собственный капитал Hess в 53 млрд долл, а стоимость компании, включая долг, составляет 60 млрд долл. Это последний шаг в консолидации энергетического сектора США после того, как ранее в этом месяце ExxonMobil приобрела Pioneer Natural Resources за 64 млрд долл, пишет газета.
"Сделка заключена в то время, когда американские энергетические компании стремятся использовать сверхприбыли, полученные в результате энергетического кризиса, для консолидации сектора, который сталкивается с долгосрочными проблемами, поскольку развитые страны пытаются резко уменьшить свою зависимость от ископаемых видов топлива.
Но крупнейшие американские энергетические компании, такие как Chevron и ExxonMobil, в значительной степени связывают свое будущее с долгосрочной устойчивостью спроса на нефть и газ. Они также стремятся расширить масштабы добычи сланцевых месторождений в США наряду с быстрорастущим пограничным проектом в Гайане", - добавляет FT.
Приобретение Hess увеличит добычу нефти и газа Chevron более чем на 10%. Во втором квартале Chevron добывал почти 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, тогда как Hess - 387 тыс баррелей нефтяного эквивалента в день - по сравнению с 344 тыс в 2022 году благодаря увеличению добычи в Гайане.
В интервью Financial Times в прошлом месяце главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт защитил планы компании продолжать наращивать добычу нефти и газа, утверждая, что Chevron "не продает продукт, который является злом. Мы продаем продукт, который является добром".
Он раскритиковал прогнозы Международного энергетического агентства, главного энергетического эксперта развитых стран мира, которые показывают, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика к концу этого десятилетия.
"Я не думаю, что они правы. Можно строить сценарии, но мы живем в реальном мире, и нам приходится выделять капитал для удовлетворения реальных потребностей", - сказал Вирт.
Активы Hess включают 30-процентную долю в проекте по разведке шельфовых месторождений нефти площадью 6,6 млн акров и запасами 11 млрд баррелей в Гайане, где ExxonMobil является ведущим оператором, а также сланцевый проект площадью 465 тыс акров в Баккене, штат Северная Дакота.
Напомним:
Крупнейшая западная нефтедобывающая компания ExxonMobil договорилась о покупке сланцевой группы Pioneer Natural Resources за 59,6 млрд долл, что должно спровоцировать волну консолидации в области сланцевой нефти США.
Экономическая правда