ExxonMobil покупает сланцевого производителя Pioneer почти за 60 миллиардов долларов

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Крупнейшая западная нефтедобывающая компания ExxonMobil договорилась о покупке сланцевой группы Pioneer Natural Resources за 59,6 млрд долл, что должно спровоцировать волну консолидации в области сланцевой нефти США.

Об этом пишет Financial Times.

Эта сделка обеспечит Exxon доминирующую позицию в Пермском бассейне, крупном месторождении на западе Техаса и Нью-Мексико, которое помогло превратить США в крупнейшего в мире производителя нефти и газа.

Покупка компании Pioneer является крупнейшим приобретением группы ExxonMobil с момента ее образования в результате слияния Exxon и Mobil в 1999 году. Это также первое значительное приобретение под руководством Даррена Вудса, который возглавляет Exxon с 2017 года.

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"Объединенные возможности наших двух компаний обеспечат долгосрочное создание стоимости, значительно превышающей то, на что способна каждая из них по отдельности", - сказал Вудс.

Ставка на Pioneer также подчеркивает решимость Exxon увеличить добычу нефти, несмотря на прогнозы, что изменение климата в конце концов заставит мир перейти на возобновляемые источники энергии. В отличие от Exxon, BP планирует сократить добычу нефти и газа на 25% к 2030 году.

Компания Exxon, базирующаяся в Хьюстоне, находится в поисках поглощений после того, как за последний год накопила значительную сумму средств. Вторжение России в Украину привело к стремительному росту цен на нефть, что привело к рекордным прибылям Exxon.

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Аналитики ожидают, что эта сделка ознаменует консолидацию все еще фрагментированной сланцевой отрасли США, которая в течение последнего десятилетия испытывала циклы бума и спада.

Pioneer является ведущим оператором на Пермском месторождении, и эта сделка переносит 15% добычи в бассейне под контроль Exxon, свидетельствуют данные RBC Capital Markets.

После приобретения, добыча Exxon на Пермском месторождении увеличится более чем вдвое до 1,3 млн баррелей в день. Транзакция трансформирует нефтегазовый бизнес компании за счет снижения затрат и увеличения мощностей для быстрого наращивания добычи, добавили в Exxon.

Экономическая правда