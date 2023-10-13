Компанія Маска оголосила про запуск супутникового зв'язку Starlink для смартфонів з 2024 року

Компанія SpaceX запустила рекламу своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell, яка надаватиме послуги супутникового зв'язку на мобільних пристроях.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що у 2024 році послуга стане доступною для "існуючих телефонів LTE". І поки що буде обмежена текстовими повідомленнями.

"Direct to Cell працюватиме з існуючими телефонами LTE скрізь, де можна побачити небо. Жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках не потрібно", - повідомляє SpaceX.

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У 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також - можливість передавати файли. З цього ж року стане доступною підтримка пристроїв IoT.

Послуга, ймовірно, буде відносно повільною - зі швидкістю від двох до чотирьох мегабіт на секунду. Її перевага полягатиме в широті покриття.

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Компанія Ілона Маска SpaceX спільно з американським партнером T-Mobile оголосили про плани цієї послуги у 2022 році.

Минулого року Apple додала до своїх телефонів функцію Emergency SOS, яка дозволяє пристроям iPhone 14 і новішим надсилати обмежені повідомлення та інформацію про місцезнаходження через супутник у надзвичайних ситуаціях.

Супутникова компанія AST SpaceMobile оголосила, що минулого місяця здійснила перший супутниковий дзвінок через 5G з немодифікованого смартфона.