В расследование  диверсии на газопроводе Balticconnector вместе с  Финляндией  вступил Китай

Из-за подозрений, павших на гонконгское судно, Китай будет расследовать совместно с Финляндией происшествие на газопроводе Balticconnector, совпавшее с атакой 7 октября террористов ХАМАС на Израиль.

Об этом пишет "Хуаньцю шибао".

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай и Финляндия уже взаимодействуют в рамках расследования о повреждении газопровода Balticconnector.

Комментируя информацию о возможной причастности гонконгского судна к происшествию, которое уже квалифицируют как возможную диверсию, дипломат заявила, что во время инцидента китайское судно "осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории".

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По ее словам, судно не зафиксировало никаких аномалий.

"Китай и Финляндия уже начали общение по этому вопросу. Надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее смогут установить истинное положение дел и обеспечить объективность, справедливость и профессионализм расследования",— сказала дипломат.

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8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Его перекрыли, утечку остановили.

Расследование инцидента на подводном газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, произошедшего в ночь на 8 октября, показывает, что его причиной стала, скорее всего, диверсия.

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, проблемы, вероятно, стали следствием "внешнего воздействия".

В этой связи он провел консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В то же время, европейские цены на газ подскочили, поскольку утечка возродила беспокойство относительно уязвимости подводной инфраструктуры, особенно в контексте войны в Украине.