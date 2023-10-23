В Минэнерго подытожили удары РФ по топливно-энергетическому комплексу за сутки

В течение суток, 22 октября, украинский топливно-энергетический комплекс подвергся как ряд ударов со стороны войск РФ.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Так, российские агрессоры нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области, сообщило Министерство энергетики.

Согласно его информации в телеграм-канале, люди не пострадали, но оборудование получило повреждения, сейчас шахта не работает.

Реклама:

В Минэнерго также уточнили, что в результате обстрела ТЭС в Донецкой области без электричества оставались три угольные шахты и 7,5 тыс. потребителей, но всем уже свет вернули.

При этом из-за выявленной неисправности оборудования вышел в аварийный ремонт гидроагрегат ГАЭС, который был поврежден во время обстрелов прошлой зимой.

Всего за сутки энергетики запитали 14 тыс. потребителей, большинство из которых - это абоненты в Донецкой и Днепропетровской областях.

Реклама:

Из-за этих нарушений остаются без света в Черниговской области 1,6 тыс. абонентов, в Запорожской - более 700 потребителей.

В Херсоне за прошедшие сутки подключили еще 22 точки доступа, которые были обесточены после подтопления в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС 6 июня. Без света остаются 1,5 тыс. потребителей - десятая часть всех, о которых сообщалось сразу после подтопления.

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 15,69 м - минус 0,97 м по сравнению с уровнем сразу после подрыва Каховской ГЭС.

Напоминаем:

23 октября утром "ДТЭК" заявил о повреждении одной из своих ТЭС в воскресенье вечером, позже НЭК "Укрэнерго" сообщила о частичном возвращении света обесточенным в результате этого потребителям.