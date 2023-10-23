Приватбанк предлагает новые льготные кредиты для бизнеса под залог

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Государственный Приватбанк запустил новую программу поддержки малого бизнеса, позволяющую получить финансирование без дополнительной комиссии под залог.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев отметил, что банк предлагает льготные условия кредитования, чтобы дать возможность бизнесу работать и развиваться, несмотря на войну. Новая программа рассчитана на поддержку именно в тот период, когда бизнес больше нуждается в средствах - конец текущего и начало следующего года.

Льготная программа кредитования под залог без комиссий продлится с октября 2023 по февраль 2024 года.

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По ее условиям, предприниматели и малый бизнес получат от банка финансирование по ставке от 5% годовых (в зависимости от цели кредитования) в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" сроком до 3 лет. Залог по кредиту (собственно движимое или недвижимое имущество, имущество третьих лиц) и до 50% от суммы кредита – гарантии государства или программы ЕБРР.

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк в сентябре 2023 года открыл более 24,5 тысяч счетов юрлиц и предпринимателей – это рекордный показатель с начала военного положения.

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