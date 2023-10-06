ПриватБанк у вересні відкрив рекордну з початку воєнного стану кількість рахунків бізнес-клієнтів

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Державний ПриватБанк у вересні 2023 року відкрив більше 24,5 тисяч рахунків юросіб та підприємців - це рекордний показник з початку воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, це свідчить про активізацію економічного розвитку країни.

"Ми постійно працюємо над удосконаленням та спрощенням процесів відкриття рахунків для бізнес-клієнтів та всебічною підтримкою підприємництва.

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У жовтні разом з Дія.Бізнес та Mastercard ми запустили перший національний акселератор для підприємців Власне, де як початківці, так і досвідчені підприємці отримають потужну освітню та матеріальну базу для розвитку своєї справи", - додав він.

У банку зазначили також, що, за дослідженнями компанії CBR, які були проведені у липні-серпні 2023 року, 45% юридичних осіб та 61% підприємців вважають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.

Економічна правда

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