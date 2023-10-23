Увеличение расходов России на войну усугубит инфляцию и давление на бизнес - британская разведка

В предложенном бюджете РФ на 2024 год предусмотрено увеличение планируемых расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с теми же расходами на 2023 год, то есть расходы на оборону на 2024 год в РФ составляют около 6% ВВП.

Об этом говорится в сообщении разведки Минобороны Великобритании в соцсети Х.

В то же время, расходы на образование и здравоохранение на 2023 год в России заморозят, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции.

Россия потребует дополнительных расходов на финансирование выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых солдат и семей погибших.

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Более половины тех военнослужащих, которые получили серьезные ранения и нуждаются в длительной медицинской помощи, потеряли конечности, причем каждый пятый нуждается в ампутации верхней конечности, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко.

Увеличение военных расходов, скорее всего, будет способствовать инфляционному давлению в России. Также постоянное увеличение военных расходов заставит правительство РФ принимать трудные решения по финансированию войны, что усугубит финансовое давление на российский бизнес.

Напоминаем:

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Госдолг России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей – при том, что на весь год было запланировано 2,5 трлн рублей.