Курс валют на 23 октября: гривня немного подорожала к доллару США
23 октября наличная гривня стабильна по отношению к доллару и евро в кассах банков, на черном рынке евро не изменился в цене, доллар незначительно ослаб.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,66 – 38,02 грн против котировок в 37,51 – 38,04 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,25 – 40,44 грн против курса 40,25 – 40,44 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,5 – 38,15 грн (курс на 20 октября – 37,5 – 38,15 грн);
- Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 20 октября – 40,0 – 40,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 37,2 – 38,0 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.