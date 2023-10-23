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Курс валют на 23 октября: гривня немного подорожала к доллару США

Понедельник, 23 октября 2023, 10:43 - Анастасия Жарикова

23 октября наличная гривня стабильна по отношению к доллару и евро в кассах банков, на черном рынке евро не изменился в цене, доллар незначительно ослаб.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,66 – 38,02 грн против котировок в 37,51 – 38,04 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,25 – 40,44 грн против курса 40,25 – 40,44 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,5 – 38,15 грн (курс на 20 октября – 37,5 – 38,15 грн);
  • Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 20 октября – 40,0 – 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,2 – 38,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

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