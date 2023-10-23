Российские и китайские фирмы заключают сделки от производства к сельскому хозяйству

Китайские и российские компании, участвующие в региональной конференции на северо-востоке Китая, подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных секторах, начиная от производства и логистики до электронной коммерции и сельского хозяйства.

Об этом со ссылкой на китайские государственные СМИ пишет Reuters.

Конференция в Шэньяне, столице провинции Ляонин, состоялась после встречи в Пекине на прошлой неделе между президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.

Китай призвал к усилению трансграничного сообщения с Россией и углублению экономического сотрудничества, несмотря на неодобрение Запада. Более того, северо-восточный Китай приобретает новое стратегическое значение как зона двусторонних отношений.

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В январе-сентябре 40 российских фирм открыли бизнес в Ляонине, сообщила национальная телекомпания Китая. Поставки Liaoning в Россию выросли на 82,3% за первые девять месяцев по сравнению с годом ранее до 42,64 миллиарда юаней (5,83 миллиарда долларов).

В марте в Шэньяне ввели в эксплуатацию новый грузовой хаб для грузовых поездов Китай-Европа, на торжественное открытие хаба в Россию отправился поезд с 55 контейнерами.

В мае китайская таможня заявила, что с июня не имеющая выхода к морю провинция Цзилинь сможет использовать Владивосток, крупнейший порт российского Дальнего Востока, для доставки товаров в Чжоушань и Цзясин в восточной китайской провинции Чжэцзян, сокращая расходы и время транспортировки.

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Напоминаем:

Российский "Газпром" на постоянной основе будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию предстоящей зимой, уже в этом году компания дополнительно поставила 1,3 млрд куб. м газа.

Кроме того, РФ также предоставит Китаю дополнительные 600 млн куб м. газа в этом году.