Российский "Газпром" на постоянной основе будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию будущей зимой, уже в этом году компания дополнительно поставила 1,3 млрд куб. м газа.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в этом году дополнительный объем поставок уже составил 1,3 млрд куб. м газа.

"У нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период будущей зимы", – сказал Миллер.

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Кроме того, РФ также предоставит Китаю дополнительные 600 млн куб м. газа в этом году.

"Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. К тому же мы делаем это уже несколько лет подряд. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) составит 600 миллионов кубометров газа", – добавил Миллер.

Напомним:

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Российский энергогигант "Газпром" позволит Венгрии отсрочить платежи за природный газ, если это необходимо, поскольку резкий рост импорта грозит подорвать и без того напряженный бюджет страны.