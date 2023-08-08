Zoom возвращает сотрудников в офисы

Компания Zoom, чей сервис видеосвязи стал синонимом удаленной работы во время пандемии, приказала сотрудникам вернуться в офис.

Об этом пишет BBC.

В компании заявили, что считают "структурированный гибридный подход" наиболее эффективным, и люди, которые живут в пределах 50 миль (80 км) от офиса, должны работать лично по крайней мере дважды в неделю.

"Это последний шаг крупной компании, которая пытается ограничить гибкую рабочую политику. Amazon и Disney являются одними из компаний, которые сократили количество дней удаленной работы", - пишет издание.

Реклама:

Опросы показывают, что сотрудники все еще в определенной степени держатся за возможность работать из дома.

Так, около 12% работников в США, где расположена штаб-квартира Zoom, работали полностью удаленно в июле, тогда как еще 29% имели гибридную политику, согласно опросу исследователей Стэнфордского университета и других, который проводится ежемесячно с начала пандемии. Это похоже на тенденции, зафиксированные Управлением национальной статистики Великобритании в начале этого года.

Предыдущее исследование, проведенное командой Стэнфордского университета, показало, что удаленная работа является более распространенной в англоязычных странах, и гораздо менее распространенной в Азии и Европе.

Реклама:

До пандемии доля дней, отработанных из дома, в США составляла лишь около 5%. Во всем мире работники постоянно стремятся к более гибким условиям труда, чем те, которые работодатели считают оптимальными.

В Zoom в свое время заявляли, что сотрудники смогут работать удаленно неограниченное время.

Теперь же компания заявила, что новая политика будет внедрена в августе и сентябре, по поэтапному графику, который будет отличаться в зависимости от страны.

В Zoom добавили, что будут продолжать "нанимать лучшие таланты, независимо от местонахождения". По состоянию на конец января в компании работало около 8 400 человек, более половины из которых базировались в США.

Около 200 человек сейчас работают на Zoom в Британии, где компания только что открыла новый лондонский офис.

В Zoom также заявили, что новая политика поставит компанию в "лучшую позицию для использования наших собственных технологий, продолжения инноваций и поддержки наших глобальных клиентов".

"Мы продолжим использовать всю платформу Zoom, чтобы поддерживать связь и эффективную работу наших сотрудников и разрозненных команд", - заявили в Zoom.

Рост компании резко замедлился после пандемии. В начале этого года компания объявила, что сокращает 15% своего персонала, а топ-менеджеры пойдут на значительные сокращения зарплат.

Экономическая правда