"Газпром" дозволив Угорщині відтермінувати платежі за газ – Bloomberg

Російський енергогігант "Газпром" дозволить Угорщині відтермінувати платежі за природний газ, якщо це необхідно, оскільки різке зростання імпорту загрожує підірвати і без того напружений бюджет країни.

Про це пише Bloomberg

Міністерство економічного розвитку Угорщини у понеділок заявило, що відповідна угода укладена між "Газпромом" і угорською державною енергетичною компанією MVM Zrt.

Угода передбачає трирічне відтермінування по рахунках за газ, які мають бути сплачені протягом наступних шести місяців.

При цьому при ціні 300 євро (292 долари) за МВт-год загальна сума платежів, які можуть бути відстрочені, становитиме від 3,5 до 4,5 мільярдів євро, повідомило міністерство.

"Стрімке зростання платежів за електроенергію посилює занепокоєння щодо стану економіки Угорщини. Мільярди євро фінансування ЄС заблоковані через занепокоєння щодо корупції, міжнародні резерви нижчі за рівень, необхідний для покриття принаймні трьох місяців імпорту, а форинт торгується на рекордно низькому рівні", - пише Bloomberg.

"Завдяки цій угоді форинт отримує захисну парасольку", - сказав міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.

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"Це може допомогти стабілізувати форинт, оскільки платежі настануть через три роки", - додав міністр.

Угорщина є однією з країн ЄС, яка найбільше залежить від російських енергоресурсів, і, згідно з урядовими даними, вартість імпорту нафти та газу цього року зросла до приблизно 19 мільярдів доларів з 4 мільярдів доларів у 2019 році. "Газпром" не відповів на прохання агентства про коментар.

За минулий тиждень форинт впав на 4% до євро до рекордно низького рівня.

Економічна правда